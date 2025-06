Max Giusti passa in esclusiva a Mediaset | Così si rafforza la solida squadra di professionisti

Max Giusti passa in esclusiva a Mediaset, rafforzando la già solida squadra di professionisti. Con un’esperienza ventennale tra tv, teatro, cinema e radio, il suo talento versatile arricchirà ulteriormente i palinsesti del gruppo. L’annuncio ufficiale di Cologno Monzese sottolinea come questa collaborazione rappresenti un passo importante per la programmazione futura, promettendo nuove e coinvolgenti proposte che sapranno catturare l’attenzione del pubblico, consolidando così la leadership del gruppo nell’intrattenimento italiano.

Max Giusti sbarca a Mediaset con un contratto esclusivo. Lo annuncia una nota di Cologno Monzese dove si sottolinea che il comico "porta con sé un'esperienza ventennale nel mondo della televisione e dello spettacolo che lo ha visto protagonista in tv, teatro, cinema e radio. Conduttore, attore.

peccato perché è stato la vera colonna delle ultime edizioni del #gialappashow non sbagliando nemmeno un'imitazione, mentre a mediaset finirà probabilmente a presentare qualche giochino preserale #ascoltitv #telemercato Partecipa alla discussione

