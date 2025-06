max giusti passa a mediaset

Max Giusti cambia ancora una volta rotta e approda in esclusiva a Mediaset, portando con sé un bagaglio di esperienza e talento. Romano di nascita, noto per aver conquistato il pubblico con produzioni di successo come Distretto di Polizia e Mai dire Talk, ora si prepara a svelare nuovi progetti tra intrattenimento e comicità. Che sia suo il preserale di...

Nuovo cambio di casacca per Max Giusti. Il conduttore romano entra a far parte, in esclusiva, della squadra Mediaset. Lo rende noto il broadcaster di Cologno Monzese. Già legato in passato all’azienda di Cologno Monzese, dove ha preso parte a produzioni importanti e di successo come Distretto di Polizia e Mai dire Talk, Giusti sta vagliando con Mediaset “ progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità ”. Che sia suo il preserale di Canale 5, con il passaggio di Gerry Scotti nell’access dell’ammiraglia? Oppure Mediaset ha deciso di sparigliare le carte lasciando Scotti al proprio posto in preserale e affidando l’ access alla new entry che, su Rai 1, è stato conduttore del diretto competitor Affari Tuoi dal 2008 al 2013? Dopo i pacchi di Rai 1, Giusti si è mosso soprattutto su Rai 2: alla guida dell’ottimo Boss in Incognito dal 2020, è stato poi il conduttore, nel 2023, di Fake Show e, nel 2025, di 99 da battere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it