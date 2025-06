Max Giusti ha testato The 1% Club

Max Giusti, volto noto di Mediaset, si mette alla prova con The 1 Club, portando la sua esperienza e versatilità in un format che richiede dinamicità e competenza. In un panorama televisivo spesso caratterizzato da scelte discutibili, il conduttore romano dimostra di saper spaziare tra vari registri, brillando soprattutto nell’emotainment di Boss in... Un’occasione che potrebbe consolidare ulteriormente la sua presenza nel piccolo schermo. Ma come se la caverà questa volta?

Max Giusti è un volto Mediaset. La scelta non è malvagia. In tempi nei quali si concedono bizzarre opportunità ad improbabili nuovi ‘cittadini’ del piccolo schermo, il conduttore romano ha dalla sua un’esperienza tale da permettergli di spaziare su più fronti, utilizzando registri differenti. E, cosa non trascurabile, ha padronanza con quiz e game, pur avendo dato il meglio di sè – a parere di chi vi scrive – con l’ emotainment di Boss in Incognito. Un terreno che non gli era proprio ma nel quale se l’è cavata più che bene. Si tratta, ora, di individuare i programmi da affidargli. Un test è già stato fatto: Max Giusti ha registrato lo scorso marzo a Parigi una puntata zero di The 1% Club, format inglese di BBC Studios che, per alcuni aspetti, ricorda il fatale (per Amadeus) 1VS100, trasmesso da Canale 5 anni addietro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Max Giusti ha testato The 1% Club

