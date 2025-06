max giusti firma contratto esclusivo con mediaset

Il settore televisivo italiano, sempre più competitivo e dinamico, si arricchisce di un nuovo protagonista: Max Giusti ha firmato un contratto esclusivo con Mediaset. Questa mossa strategica sottolinea l’importanza di affidarsi a volti di grande esperienza e versatilità per catturare l’attenzione del pubblico. Il sodalizio tra Giusti e il gruppo televisivo promette di portare innovazione e intrattenimento di alto livello, consolidando ulteriormente la posizione di Mediaset come leader nel panorama mediatico italiano.

