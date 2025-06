Max Giusti entra nella squadra Mediaset | esperienza comicità e nuovi progetti in arrivo

Max Giusti entra nella squadra Mediaset, portando con sé un bagaglio ricco di esperienza, comicità e progetti innovativi. Romano di nascita e sardo di origine, il suo talento poliedrico ha conquistato il pubblico in ogni ambito dello spettacolo, dal teatro alla televisione. Con questa nuova avventura, Max promette di regalare ancora emozioni e risate, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama televisivo italiano. La sua energia contagiosa è pronta a sorprendere ancora una volta.

Max Giusti è uno dei volti più noti e versatili del panorama televisivo italiano. Classe 1968, romano di origini sarde, ha costruito in oltre vent’anni una carriera solida che lo ha visto protagonista in TV, al cinema, in teatro e in radio. Conduttore, attore, comico e imitatore, Max ha sempre saputo distinguersi per ironia, energia e capacità di rinnovarsi. Il suo esordio televisivo risale ai primi anni ’90, periodo che segna l’inizio di un percorso artistico ricco di sfide e successi. In passato ha già collaborato con Mediaset, partecipando a produzioni di successo come Distretto di Polizia e Mai dire Talk. 🔗 Leggi su Superguidatv.it