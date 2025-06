Max Giusti entra a Mediaset | Siamo soddisfatti…

Max Giusti fa il grande salto e entra a Mediaset, portando con sé oltre 20 anni di talento e versatilità. L’iconico showman si unisce all’azienda di Pier Silvio Berlusconi in esclusiva, promettendo nuovi progetti tra intrattenimento e comicità che cattureranno il pubblico. La sua presenza rappresenta un investimento strategico per il gruppo televisivo, pronto a conquistare ancora più spazio nel cuore degli spettatori. Un nuovo capitolo entusiasmante per Max Giusti e Mediaset, che si preparano a sorprendere.

peccato perché è stato la vera colonna delle ultime edizioni del #gialappashow non sbagliando nemmeno un'imitazione, mentre a mediaset finirà probabilmente a presentare qualche giochino preserale #ascoltitv #telemercato Partecipa alla discussione

#MaxGiusti entra a far parte in esclusiva della squadra #Mediaset Partecipa alla discussione

