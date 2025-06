Max Giusti arriva in Mediaset l’annuncio | Una naturale capacità di rinnovarsi

Max Giusti si prepara a conquistare il pubblico di Mediaset, portando con sé un talento poliedrico e una naturale capacità di rinnovarsi. Dopo aver lasciato il segno con la Gialappa’s Band su Tv8, il suo ritorno nel cuore delle reti commerciali promette emozioni autentiche e sorprese irresistibili. Con una carriera che spazia tra TV, teatro, cinema e radio, Max è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria esperienza.

Dopo il sodalizio con la Gialappa's Band nel programma di successo Gialappa's Show da poco conclusosi su Tv8, Max Giusti approderà in Mediaset nella prossima stagione televisiva. Dopo il successo con la Gialappa's Band, Max Giusti approda a Mediaset. "Max Giusti porta con sé un'esperienza ventennale nel mondo della televisione e dello spettacolo che lo ha visto protagonista in TV, teatro, cinema e radio. Conduttore, attore, comico e imitatore, nella sua carriera ha dimostrato versatilità, ironia e una naturale capacità di rinnovarsi . Mediaset esprime soddisfazione per questo nuovo accordo. Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi.