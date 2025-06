Max Giusti approda a Mediaset e piazza una stoccata | ‘Mi davano per finito invece…’

Max Giusti approda trionfante a Mediaset, sfatando ogni previsione di tramonto professionale. “Mi davano per finito, invece…” commenta con sorriso smaliziato. Il suo nuovo contratto in esclusiva segna un capitolo entusiasmante tra intrattenimento e comicità, promettendo grandi sorprese. Classe 1968, romano con origini sarde, Max ha conquistato il pubblico con la sua ironia e versatilità, e ora si prepara a scrivere un nuovo, brillante episodio della sua carriera.

Il comico firma un contratto in esclusiva: ‘Con Mediaset lavoreremo bene’. Nuovo capitolo per Max Giusti, che entra ufficialmente a far parte del gruppo Mediaset. A dare la notizia è stata l’azienda con un comunicato che parla di «progetti in fase di studio» tra intrattenimento e comicità. Classe 1968, romano con origini sarde, Giusti ha costruito una carriera ventennale tra tv, teatro, radio e cinema. Celebre per la sua ironia e versatilità, è reduce dal successo del GialappaShow. Max Giusti era anche volto Rai e conduceva Boss in incognito e 99 da battere. L’addio a Sky e la nuova sfida. Giusti ha commentato la notizia con una frase pungente: «Mi davano per finito». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it