Maurizio Tanfani è il nuovo direttore sportivo del Figline 1965

Maurizio Tanfani è il nuovo direttore sportivo del Figline 1965, portando con sé un bagaglio ricco di esperienze nel calcio toscano. Dopo aver guidato club come Firenze Ovest e Quarrata, e aver svolto il ruolo di osservatore, Tanfani torna in prima linea sotto la guida del presidente Nicolè Sarri. Con entusiasmo e determinazione, il neo-direttore si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi per il club.

Maurizio Tanfani (nella foto) è il nuovo direttore sportivo del Figline 1965. Dopo una lunga esperienza come ds nel Firenze Ovest, Calenzano, Quarrata, San Donnino e Borgo a Buggiano, e un successivo periodo come osservatore, Tanfani torna in prima linea nella società del presidente Nicolè Sarri che lo ha scelto al termine di un’attenta selezione di profili. "Sono venuto a Figline con grande entusiasmo – ha dichiarato il neo-direttore sportivo gialloblù –. Sono pronto a rimettermi in gioco, questa non è solo una ripartenza, è un nuovo inizio, una sfida che accetto con la determinazione di chi sa che il successo si costruisce mattone su mattone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maurizio Tanfani è il nuovo direttore sportivo del Figline 1965

