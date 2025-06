Maturità 2025 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda AGGIORNATO

Se ti chiedi come affrontare le assenze di presidenti e commissari durante la Maturità 2025, sappi che gli Uffici Scolastici Provinciali forniscono i modelli MAD aggiornati per le sostituzioni. Questa procedura permette a docenti e personale abilitato di candidarsi rapidamente, garantendo lo svolgimento regolare degli esami. Scopri chi può presentare domanda e come assicurarti di essere pronto per questa importante fase dell’anno scolastico.

In caso di assenza dei docenti commissari agli Esami di Maturità 2025 e relativo elenco SIDI esaurito, è necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali sono incaricati di gestire la procedura, mettendo a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo Maturità 2025, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Esami di Maturità 2025: modelli MAD per sostituzione presidenti e commissari [In aggiornamento] - In vista degli Esami di Maturità 2025, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) stanno aggiornando i modelli di Messa a Disposizione (MAD) per garantire la sostituzione di presidenti e commissari assenti.

