Maturità 2025 | dal 5 giugno presentazione candidati sul SIDI Adempimenti e scadenze per le scuole NOTA

Dal 5 giugno, le scuole italiane devono avviare le operazioni cruciali per la Maturità 2025, a partire dalla presentazione dei candidati sul SIDI. Questa fase rappresenta il primo passo verso un percorso di preparazione e organizzazione che culminerà con gli esami di giugno. Con le specifiche indicazioni del Ministero, le istituzioni si preparano ad affrontare le prossime scadenze fondamentali. Ecco tutto ciò che le scuole devono sapere per essere pronti alla sfida.

A partire dal 5 giugno le scuole dovranno eseguire tutte le attività finalizzate alla comunicazione degli esiti finali degli Esami di Maturità che prenderanno il via il 18 giugno. Le attività si articolano in quattro fasi. Il Ministero con nota del 4 giugno fornisce indicazioni e scadenze alle scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Maturità dal 18 giugno: al via il conto alla rovescia per oltre 9mila studenti - Dal 18 giugno inizia il countdown per oltre 9.000 studenti alle prove di maturità. Con 8.704 allievi delle superiori, 352 candidati privatisti e 227 commissioni, il percorso si arricchisce di competenze e curriculum.

Segui queste discussioni su X

Scuola, maturità per 47mila studenti: prima prova il 18 giugno https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/04/news/roma_scuola_maturita_prima_prova_18_giugno-424648278/?rss&ref=twhl… Tweet live su X

FOTONOTIZIA - La quinta B del Liceo Duca degli Abruzzi si rincontra 50 anni dopo la maturità https://ilgoriziano.it/articolo/quinta-b-liceo-duca--abruzzi-rincontra-50-anni-dopo-maturita-03-giugno-2025… #fotonotizia #gorizia #5b #ilgoriziano Tweet live su X