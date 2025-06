Matteo Zorzoli voce del tennis a bordocampo | “Musetti stupisce sempre nelle interviste Sinner può usare meglio il suo peso da numero 1”

Nel cuore del Roland Garros, Matteo Zorzoli ci porta dietro le quinte del tennis italiano, ascoltando le voci di Sinner, Musetti e altri protagonisti di un momento esplosivo. Un viaggio tra emozioni, dichiarazioni e strategie, dove ogni parola rivela il carattere e le ambizioni dei nostri campioni. Scopriamo chi si distingue per incisività e chi può ancora migliorare, in un universo di talento e passione senza confini.

Matteo Zorzoli raccoglie per Eurosport le voci di Sinner, Musetti, Paolini e tutti i protagonisti di questo momento esplosivo del tennis italiano a fine partita. Lo abbiamo intervistato al Roland Garros di Parigi per farci raccontare chi è più incisivo nelle dichiarazioni e chi può fare meglio: "Alcaraz istintivo, fuori dal campo ha fatto degli scivoloni comunicativi. Djokovic il migliore, decide lui cosa deve accadere in conferenza stampa. Paolini timida e spontanea, ma sta migliorando".