matteo renzi contro il dl sicurezza

Il dibattito infuocato sul Dl Sicurezza si infiamma ancora di più con Matteo Renzi che si schiera apertamente contro il provvedimento. Con un voto decisivo in Senato, il governo ha superato l’ostacolo, ma le tensioni politiche sono destinate a proseguire. La legge, ormai definitiva, segna un capitolo cruciale nel panorama politico italiano, lasciando aperte molte domande sul futuro delle politiche di sicurezza e sull’unità del Parlamento.

Ieri con 109 voti favorevoli, 69 contrari e 1 astenuto, l'aula del Senato ha approvato in via definitiva il dl Sicurezza, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il dl, approvato il 4 aprile scorso dal Consiglio dei Ministri e licenziato senza modifiche giovedì scorso dall'aula della Camera, è dunque stato convertito in legge entro i termini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net