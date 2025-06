Matteo Berrettini si cancella da Stoccarda | corsa contro il tempo per Wimbledon

Matteo Berrettini si cancella da Stoccarda, dando il via a una corsa contro il tempo per Wimbledon. Dopo il ritiro agli Internazionali d’Italia e un mese di assenza forzata, il tennista romano cerca di recuperare in vista del grande torneo londinese. La sua presenza potrebbe ancora essere confermata, ma ogni giorno conta per tornare in campo al massimo delle proprie energie. La sfida ora è tutta sulla preparazione e sulla sua determinazione a tornare protagonista.

Matteo Berrettini non giocherà il torneo ATP 250 di Stoccarda, in programma sull’erba della località tedesca dal 9 al 15 giugno. Il tennista romano sarebbe dovuto tornare in campo dopo un mese di assenza: il suo ultimo incontro risale allo scorso 12 maggio, quando si ritirò nel corso del secondo set contro il norvegese Casper Ruud ai sedicesimi degli Internazionali d’Italia. Dopo aver alzato bandiera bianca a Roma il 29enne aveva deciso di rinunciare al Roland Garros per recuperare dal problema fisico, ma evidentemente la forma del finalista di Wimbledon 2021 non è ancora delle migliori. Matteo Berrettini risulta iscritto al torneo ATP 500 di Londra (il prestigiosissimo Queen’s) in programma la settimana successiva, ma i punti interrogativi sono molteplici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini si cancella da Stoccarda: corsa contro il tempo per Wimbledon

