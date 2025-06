Mattarella visita il museo di via Tasso Balzani | Ci ha incoraggiati a proseguire

Una visita che ha riacceso il senso di perseveranza e memoria, confermando l’importanza di preservare e condividere la storia. Il Presidente Sergio Mattarella, durante la sua breve ma significativa visita privata al museo di via Tasso a Roma, ci ha incoraggiati a proseguire nel nostro percorso di memoria e valorizzazione storica. Una giornata speciale segnata dall’auspicio che il ricordo non si perda mai, mantenendo viva la speranza per un futuro migliore.

È durata circa venti minuti la visita privata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al museo di via Tasso a Roma. Una visita che cade nel giorno dell’anniversario della nascita del museo, che ricorda la ferocia nazista durante l’occupazione. “Ho visto un presidente confortato dal fatto che questo museo sia frequentato, aperto e visitato – ha detto il presidente del museo Roberto Balzani – ho letto una nota di speranza nelle sue parole. Ci ha incoraggiati a continuare questo sforzo di tenere aperto il museo”. All’uscita il presidente è stato accolto da applausi e ringraziamenti da parte di alcune persone in attesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella visita il museo di via Tasso, Balzani: “Ci ha incoraggiati a proseguire”

