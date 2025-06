Mattarella | Repubblica Italiana impegnata a promuovere la pace

In un mondo segnato da gravi attacchi ai diritti umani e da conflitti che alimentano la forza anziché il dialogo, la Repubblica Italiana si impegna con determinazione a promuovere la pace, i valori fondamentali e il benessere dei cittadini. È nostro dovere sostenere un cammino di solidarietà e rispetto reciproco, affinché la pace diventi realtà concreta in ogni angolo del pianeta. Solo così potremo costruire un futuro più giusto e sostenibile per tutti.

“La Repubblica Italiana è impegnata a promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini” “Gravi attacchi in atto in tante parti del pianeta colpiscono, in modo drammatico, diritti umani fondamentali. Sempre più si ripropone la forza come misura dei rapporti tra gli Stati, anziché il diritto. Le popolazioni civili sono vittime. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella: “Repubblica Italiana impegnata a promuovere la pace”

In questa notizia si parla di: Repubblica Italiana Impegnata Promuovere

Andrea Tremaglia (FdI) in Aula: “Mio nonno Mirko mai pentito della militanza nella Repubblica sociale italiana”. E i compagni di partito lo applaudono - In Aula, Andrea Tremaglia di Fratelli d’Italia ha ricordato con orgoglio il nonno Mirko, ex militante della Repubblica Sociale Italiana, suscitando applausi tra i compagni di partito.

Oggi più che mai essere Repubblicani significa scegliere e promuovere la pace, le relazioni fruttuose tra i popoli, la coltivazione di una comunità sovranazionale senza confini. Viva la Repubblica, viva l’Italia impegnata per la Pace nel Mondo. Partecipa alla discussione

Geopolitica: Mattarella, “Italia impegnata a promuovere la pace” - “La Repubblica Italiana è impegnata a promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini, come recita l’art. 3 del Trattato Ue al quale aderiamo. Gravi attacchi in atto in tante parti ... Come scrive toscanaoggi.it

Colle: pace con rispetto regole, diritti - "La Repubblica Italiana è impegnata a promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini, come recita l'art.3 del Trattato Ue a cui aderiamo". Lo scrive il Presidente Mattarella, in u ... Da rainews.it

Festa della Repubblica: Mattarella, “Italia convintamente impegnata nella ricerca di vie di uscite al conflitto in Ucraina”. “Conseguenze della guerra riguardano tutti” - La Repubblica italiana è convintamente impegnata nella ricerca di vie di uscite al conflitto, che portino al ritiro delle truppe occupanti e alla ricostruzione dell’Ucraina”. Lo ha affermato ... Si legge su agensir.it

PROBLEMA BUROCRAZIA IN ITALIA: ALBERTO FORCHIELLI #POLITICA #ECONOMIA #drindrin