Mattarella | Rapporto Usa-Ue sia sempre più saldo valori condivisi

Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di rafforzare il rapporto tra Usa e Ue, un legame basato su valori condivisi che costituiscono il cuore della nostra identità comune. In un mondo in rapido cambiamento, è fondamentale consolidare questa alleanza per affrontare insieme le sfide globali. Solo così possiamo garantire un futuro di pace, libertà e prosperità per le nostre comunità.

ROMA – "Quello che si è sviluppato tra Usa e Ue è un rapporto di reciproco e rispettoso arricchimento, di restituzione, un rapporto profondo e che va reso sempre più saldo, fondato su un patrimonio condiviso di valori e principi che sono parte della nostra identità comune e della vita delle nostre comunità: libertà, uguaglianza, .

