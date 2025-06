Mattarella | ‘Operare contro le adulterazioni della realtà è dovere dei giornalisti’

Il presidente Mattarella sottolinea con fermezza l'importanza di un giornalismo etico e responsabile, ribadendo che combattere le adulterazioni della realtà è un dovere imprescindibile per chi informa. In un’epoca in cui la verità viene spesso distorta, la libertà di informazione si trasforma in uno scudo fondamentale per la democrazia. È nostro compito tutelare questa preziosa risorsa, affinché la società possa essere sempre più consapevole e giusta.

“Alla libertà di opinione si affianca la libertà di informazione, cioè di critica, di illustrazione di fatti e di realtà. Si affianca, in democrazia, anche il diritto a essere informati in maniera corretta. Informazione, cioè, anche come anticorpo contro le adulterazioni della realtà. Operare contro le adulterazioni della realtà costituisce una responsabilità, e un dovere, affidati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella: ‘Operare contro le adulterazioni della realtà è dovere dei giornalisti’

Mattarella: Journalists should fight against adulterations of reality