Mattarella celebra l’Arma dei Carabinieri | Grati per il loro impegno

In occasione del 211° anniversario, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso la propria gratitudine e stima per l'Arma dei Carabinieri, riconoscendone il ruolo fondamentale nel garantire sicurezza, supporto e umanità ai cittadini italiani. Un omaggio sentito e doveroso a coloro che ogni giorno custodian la nostra libertà e tranquillità, rafforzando il senso di comunità e fiducia nel Paese. L'evento sottolinea l'importanza di un'istituzione essenziale per la nostra democrazia e coesione sociale.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebra l’anniversario dei carabinieri e li ringrazia perché l’Arma “assicura una rete di sostegno e di protezione” ai cittadini “spesso fornendo un rassicurante senso di umanità”. In un messaggio, inviato questa mattina dal Quirinale al generale Salvatore Luongo, comandante in capo dell’Arma dei Carabinieri, Mattarella scrive: “Il 211esimo annuale . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Mattarella celebra l’Arma dei Carabinieri: “Grati per il loro impegno”

