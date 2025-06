Mattarella ai Carabinieri | Nuove sfide nello spirito della Costituzione

Il presidente Mattarella rivolge un messaggio di fiducia e determinazione ai Carabinieri, sottolineando il ruolo cruciale dell'Arma nel fronteggiare le sfide più complesse della società moderna. Dalla lotta alla criminalità comune alle minacce terroristiche, i Carabinieri sono chiamati a mantenere saldo il loro impegno, sempre ispirati dai valori fondamentali della Costituzione. A loro spetta il compito di affrontare con coraggio e dedizione le nuove sfide del nostro tempo.

(Agenzia Vista) Roma, 05 giugno 2025 "L'Arma è chiamata a importanti sforzi operativi, anche imponenti come dimensioni e come natura, nella lotta alla criminalità comune, alle infiltrazione nel sistema economico e nelle istituzioni, alle minacce terroristiche. Sono molteplici le sfide ulteriori che vi attendono e sapranno certamente affrontarle con equilibrio e la dedizione sempre dimostrati in obbedienza agli alti valori della Costituzione". Coaì il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 211° anniversario di costituzione dell'Arma dei Carabinieri. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it