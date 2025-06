Matrimoni e unioni civili in sale ricevimento e agriturismi | presto l’avviso pubblico per le strutture

Presto, a Foggia, matrimoni e unioni civili potranno essere celebrati anche in sale ricevimento e agriturismi, ampliando le possibilità per le coppie di vivere il giorno più importante in location suggestive e autentiche. Il regolamento approvato dal Consiglio comunale, su proposta dell’assessora Daniela Patano, mira a valorizzare il patrimonio locale e offrire nuove opportunità di convivialità. Un passo avanti verso un sistema più inclusivo e versatile, che...

Presto, a Foggia, matrimoni e unioni civili potranno essere celebrati in sale ricevimento e agriturismi. Lo prevede il regolamento approvato dal Consiglio comunale su proposta dell’assessora alla logistica comunale Daniela Patano. Non solo la sala matrimoni di Palazzo di Città, la Sala. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Matrimoni e unioni civili in sale ricevimento e agriturismi: presto l’avviso pubblico per le strutture

