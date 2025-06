Massimo Zanin è il nuovo presidente di Assalzoo 

Massimo Zanin è stato appena eletto presidente di Assalzoo, l’associazione nazionale dei produttori di alimenti zootecnici, a partire dal 1° giugno 2025. Con un’ampia esperienza nel settore, Zanin si appresta a guidare l’industria mangimistica italiana verso nuove sfide e opportunità. “È un grande onore essere stato scelto per rappresentare questa importante realtà,” afferma il neo Presidente, promettendo impegno e innovazione per il futuro dell’intera filiera.

Massimo Zanin è il nuovo presidente Assalzoo (L’associazione nazionale dei produttori di alimenti zootecnici) a partire dal 1° giugno 2025; è stato eletto a seguito dell’assemblea ordinaria che ha rinnovato gli organi direttivi. “ È un grande onore essere stato scelto per guidare l’associazione, per rappresentare l’industria mangimistica italiana nella quale ho trascorso larga parte del mio impegno professionale – commenta il neo Presidente – e ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata Silvio Ferrari, che mi ha preceduto, e i colleghi associati che mi hanno sostenuto”. Zanin è direttore Business di Mangimi Veronesi, parte del Gruppo Veronesi, il primo in Italia con filiera completa e integrata che parte dalla produzione dei mangimi sino alla trasformazione e distribuzione delle carni e dei salumi della tradizione gastronomica italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it