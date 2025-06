Massimo Osanna chi è il direttore ad interim della Galleria dell’Accademia di Firenze

Massimo Osanna, figura di spicco nel mondo culturale italiano, ricopre attualmente il ruolo di direttore ad interim della Galleria dell'Accademia di Firenze, uno dei musei più iconici al mondo. Con una vasta esperienza nel settore archeologico e museale, Osanna si distingue per la sua capacità di valorizzare il patrimonio culturale italiano. A breve, il Ministero della Cultura procederà con un concorso pubblico per individuare i nuovi direttori di importanti istituzioni nazionali, tra cui la Galleria dell'Accademia, segnando un momento cruciale per il rilancio del patrimonio artistico italiano.

Il ministero della Cultura ha indetto un concorso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore di cinque musei italiani. Dopo la valutazione dei titoli, i colloqui si terranno dal 7 all'11 luglio a Roma. Le istituzioni interessate sono i Musei Reali di Torino, la Galleria dell' Accademia di Firenze e Museo del Bargello, il Parco archeologico del Colosseo, il Museo Nazionale Romano e il Museo archeologico nazionale di Napoli. I nuovi direttori andranno a succedere rispettivamente a Enrica Pagella, Cecilie Hollberg, Alfonsina Russo, Stéphane Verger e Paolo Giulierini. Per quanto riguarda la Galleria dell'Accademia di Firenze e Museo del Bargello, la carica di direttore è stata ricoperta a interim dall'archeologo Massimo Osanna.

