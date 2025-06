Massara Juve Tuttosport | l’ex Milan balza in pole per il ruolo di nuovo ds alla Continassa è già pronto questo piano Ultime

La Juventus accelera alla ricerca del nuovo direttore sportivo, e tra i nomi in gara spicca quello di Massara, ex dirigente del Milan. Secondo Tuttosport, la Continassa avrebbe già pronto un piano strategico per puntare su questa soluzione, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e rilanciare le ambizioni bianconere. La corsa è apertissima e il prossimo passo potrebbe essere decisivo per il futuro della Juve.

Massara Juve (Tuttosport): l’ex dirigente del Milan balza in pole per il ruolo di nuovo direttore sportivo, alla Continassa è pronto questo piano. Ultime. Prosegue senza sosta la caccia del calciomercato Juve al nuovo direttore sportivo il cui innesto, nei piani della società, andrebbe a completare la dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport la pista prediletta sarebbe ora quella che porta a Frederic Massara. L’ex dirigente del Milan, nel disegno del club, dovrebbe agire al fianco di Chiellini e Tognozzi, che tornerebbe nelle vesti di capo dell’area scout. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Massara Juve (Tuttosport): l’ex Milan balza in pole per il ruolo di nuovo ds, alla Continassa è già pronto questo piano. Ultime

Altri articoli sullo stesso argomento

Massara-Juve, tutta la verità: c’è solo una certezza – ESCLUSIVA - Massara-Juve: una rivoluzione silenziosa si profila all'orizzonte. Tra addii e voci di ritorni, un nome noto si fa strada nel mondo bianconero.

Segui queste discussioni su X

Continua il toto nomi per il nuovo DS della Juventus Tra i candidati, oltre a Massara, Diego Lopez e Salihamidzic, è spuntato anche il nome di Javier Ribalta? Lavorava per la Juventus come caposcout, mentre adesso si trova all’AEK Atene ? #Juventus Tweet live su X

Tudor-Comolli: il primo incontro e Massara...? La nuova Juve prende corpo, sono giorni di appuntamenti e decisioni @ChiaraLaGreca #Comolli #Tudor #Massara #Juventus #Tuttosport Tweet live su X