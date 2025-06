Massara Juve | perché l’ex Milan piace per il ruolo di direttore sportivo L’indizio che potrebbe avvicinarlo ai bianconeri retroscena

Massara, ex Milan, si sta facendo strada come possibile nuova figura di direttore sportivo della Juventus. La sua esperienza, unita alla conoscenza del calcio internazionale e a un percorso di successi, lo rendono un candidato interessante per la società bianconera. L’indizio che potrebbe portarlo più vicino ai torinesi riguarda il suo recente rapporto con alcuni ambienti legati al club, aprendo nuove prospettive di mercato. Scopriamo insieme tutti i retroscena di questa possibile svolta.

Massara Juve: i motivi per cui l'ex Milan piace per il ruolo di direttore sportivo. L'indizio che può avvicinarlo ai bianconeri, novità. Il nuovo direttore sportivo della Juve dovrà essere in piena sintonia con il contesto bianconero, motivo per cui appare sempre più probabile l'esclusione di Diego Lopez, profilo emergente che si è distinto al Lens, guadagnandosi anche la stima di Comolli. Restano in piedi invece le candidature italiane e di dirigenti legati al club per storia o stile. Tra questi spicca Frederic Massara, che potrebbe formare una coppia dirigenziale con Chiellini, replicando il modello visto al Milan con Maldini.

Massara Juve, ritorno di fiamma per il direttore sportivo: può sbarcare a Torino la prossima stagione. Giuntoli… Il piano - La Juventus si prepara a un cambio di scenario con Massara che potrebbe fare il suo ritorno a Torino come nuovo direttore sportivo.

Per Il ruolo di direttore sportivo della #Juventus sono cresciute le quotazioni di Ricky #Massara, reduce dall'esperienza al Rennes. Per la sua conoscenza del calcio italiano, l'ex ds del #Milan è in vantaggio su Diego López, in uscita dal Lens. via @Gazzetta_it

Per Kevin De Bruyne al Napoli siamo ai contratti. Il Milan è vicino a Samuele Ricci. L'Al-Hilal insiste per Theo Hernández. La Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo.

Juventus: Comolli e Chiellini in cerca di un direttore sportivo, quattro i candidati. L’alternativa è in stile Milan - Comolli e Chiellini stanno vagliando i profili dei quattro candidati al ruolo di direttore sportivo, ma potrebbero anche decidere una soluzione in stile Milan ... Riporta sport.virgilio.it

Massara vicino alla Juve, sarà il nuovo direttore sportivo: lavorerà al fianco di Chiellini - La Juventus sta ricostruendo tutta la sua dirigenza dopo l'addio di Giuntoli: Comolli punta tutto su Massara come nuovo direttore sportivo ... Scrive fanpage.it

Gazzetta - Juve, un ds arriverà: si allontana Diego Lopez, guadagna serreno Bezhani - La Juventus sta vivendo un momento di profonda riorganizzazione interna, e al centro di tutto c’è la ricerca del nuovo direttore sportivo. L’annuncio non arriverà subito, ... tuttojuve.com scrive

