Massacro in Bolognina attesa per l’estradizione di Maffia | quali sono i tempi dell’indagine

Bologna, 5 giugno 2025 – Dopo la concitazione del primo giorno, ora per la Squadra mobile sono giorni di attesa. I tempi dell'estradizione di Genaro Maffia condizionano il prosieguo delle indagini sul duplice, terribile, omicidio di piazza dell'Unità. Gli investigatori sono infatti ancora in attesa che i colleghi iberici inviino loro gli atti del fermo di Maffia e anche gli effetti personali che il quarantottenne aveva con sé. I due trolley che aveva imbarcato al Marconi e i due zainetti che aveva con sé in cabina. Tutto è stato trovato dai poliziotti della Guardia civil e tutto dovrà essere adesso spedito in Italia, perché se ne possa analizzare il contenuto.