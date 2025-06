‘Más!’ 2025 il festival degli studenti di Bologna torna in Montagnola | il programma

Preparati a vivere un’indimenticabile giornata di energia e creatività! Il festival Más 2025 torna a Bologna, in Montagnola, il 7 giugno, portando musica, arte e sport al centro della scena. Un evento pensato per coinvolgere studenti di tutte le scuole della città, creando un momento di unione e divertimento. La chiusura dell’anno scolastico così si trasforma in una festa memorabile, ricca di emozioni e condivisione.

Bologna, 5 giugno 2025 - Torna anche quest’anno ‘Más! - Il festival degli studenti di Bologna’ con musica, arte e sport. Una giornata di divertimento in programma sabato 7 giugno dalle 17.30 alle 23.30 in Montagnola, che riunisce ragazzi e ragazze di Minghetti, Galvani, Majorana, Manzoni, Sabin, Righi, Copernico, Da Vinci, Archimede, Serpieri, Steam, Manfredi Tanari, Arcangeli, Aldini Valeriani e Fermi. La chiusura dell’anno scolastico così si fa ancora più piacevole grazie al pacchetto ricco di iniziative organizzato da oltre 30 giovani in un percorso di formazione (anche legato all’organizzazione di grandi eventi) durato oltre due mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Más!’ 2025, il festival degli studenti di Bologna torna in Montagnola: il programma

