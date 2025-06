mary di danimarca indossa il capo più discusso di stagione

Mary di Danimarca cattura l’attenzione al Global Fashion Summit indossando il capo più discusso della stagione: un look elegante e minimalista che combina sofisticatezza e trend. La scelta di un completo di Mark Kenly Domino Tan, arricchito da dettagli di lusso, riflette il suo stile raffinato e consapevole. Ma cosa rende questo outfit così irresistibile? Scopriamolo insieme, perché il suo senso di moda va oltre le apparenze.

Per presenziare al Global Fashion Summit a Copenaghen, Mary di Danimarca ha scelto un look semplice ma sofisticato perfetto per gli impegni formali della bella stagione. La reale ha optato per un completo di Mark Kenly Domino Tan con giacca a portafoglio e bermuda. Infine cintura in pelle di Zimmermann e pump in suede di Gianvito Rossi. La mise è stata completata con dei preziosi: orecchini firmati Dulong e anello in oro 18K di Ole Lynggaard Copenhaghen. Bermuda sì o no? I pantaloni sotto il ginocchio in versione formale, con la piega davanti e la giacca del tailleur abbinata, sono la tendenza di stagione più divisiva.