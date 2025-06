Marsiglia i portuali rifiutano di caricare armi sulla nave israeliana | boicottaggio anche a Genova

La tensione tra il mondo marittimo e il traffico bellico si fa sentire con forza: i portuali di Marsiglia e Genova rifiutano di caricare armi sulla nave israeliana Contship Era, appartenente alla compagnia Zim. Questa decisione, simbolo di un boicottaggio crescente, mette in discussione le operazioni previste in Liguria, dove i container con componenti militari sono attesi domani. La mobilitazione dei lavoratori ribadisce il loro impegno civile e la volontà di fermare il trasporto di armamenti.

La nave √® la Contship Era della compagnia Zim ed √® attesa in Liguria domani. Si tratta di tre container con componenti per mitragliatori e cannoni. I camalli del Calp hanno gi√† annunciato la mobilitazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it ¬© Repubblica.it - Marsiglia, i portuali rifiutano di caricare armi sulla nave israeliana: boicottaggio anche a Genova

In questa notizia si parla di: Nave Marsiglia Portuali Rifiutano

‚ÄúLa Francia pronta a consegnare armi a Israele: la nave attesa a Marsiglia, far√† tappa a Genova e Salerno‚ÄĚ - La Francia si prepara a inviare armi a Israele, segnando un passo significativo nel contesto geopolitico attuale.

I portuali francesi si sono rifiutarti di caricare la navi di armi diretta a #Israele. "Ci salverà il pilota che la bomba non getterà." #ultimogiornodigaza #GazaGenocide #palestina #NetanyahuWarCriminal Partecipa alla discussione

Marsiglia, i portuali rifiutano di caricare armi sulla nave israeliana: boicottaggio anche a Genova - La nave è la Contship Era della compagnia Zim ed è attesa in Liguria domani. Si tratta di tre container con componenti per mitragliatori e cannoni. I camalli ... Si legge su genova.repubblica.it

Francia, i portuali si rifiutano di caricare armi dirette in Israele - I portuali in Francia si rifiutano di caricare armi per Israele: pronti al blocco anche a Genova. Dopo il porto di Marsiglia, il cargo israeliano prevede ... Segnala pressenza.com

I portuali francesi bloccano un carico di armi per Israele: i genovesi pronti a fare lo stesso - Fermato nel porto di Marsigla un container contenente pezzi per la costruzioni di proiettili: "No al genocidio". Il governo di Parigi sostiene che non verranno utilizzati dall'esercito di Tel Aviv ma ... Segnala europa.today.it