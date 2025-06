Marito spara e uccide la moglie poi si toglie la vita Il presunto movente | gelosia

Una tragedia scuote Cene, in Valle Seriana, dove un drammatico gesto di gelosia ha portato alla perdita di due vite. Rubens Bertocchi, 54 anni, ha sparato alla moglie Elena Belloli, 52 anni, e poi si è tolto la vita, lasciando un dolore profondo nella piccola comunità . Un episodio che mette in evidenza i fragili confini tra amore e ossessione. La storia si conclude con una domanda: come prevenire queste tragedie prima che accadano?

Dramma a Cene, in Valle Seriana. Un uomo di 54 anni, Rubens Bertocchi, ha ucciso la moglie Elena Belloli sparandole con una pistola, poi si è tolto la vita. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 5 giugno nella casa di famiglia al civico 43 di via Fanti, dove abitano anche i figli della coppia: uno di 20 anni, l’altro minorenne. Da quanto si apprende Elena Belloli, 52 anni, lavorava come geometra in uno studio professionale del paese. Il marito, invece, gestiva un negozio di alimentari. Un’attività chiusa qualche anno fa, secondo i vicini dopo alcuni problemi di salute. Ora lavorava come custode. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

In questa notizia si parla di: Marito Moglie Vita Spara

Caso De Maria, il dolore del marito di Chamila: «Era un’ottima moglie e madre. Perché quell’omicida era ancora in giro?» - Il tragico caso di Chamila, un'ottima moglie e madre, solleva interrogativi inquietanti sulla giustizia italiana.

Cene, marito spara e uccide la moglie nella casa di famiglia. Poi si toglie la vita Partecipa alla discussione

Tragedia a Cene, marito spara e uccide la moglie poi si toglie la vita. A dare l’allarme un figlio - Tragedia a Cene. Un uomo di 55 anni, Rubens Bertocchi, ha ucciso la moglie di 51 anni, Elena Belloli , sparandole con una pistola. Poi l’omicida si è rivolto l’arma addosso e si è tolto la vita. Secondo ecodibergamo.it

Bergamo: marito spara e uccide la moglie e si suicida - Milano, 5 giu. (LaPresse) - Omicidio-suicidio questo pomeriggio nella Bergamasca. Un uomo ha ucciso la moglie e colpi di pistola e ha poi rivolto l’arma verso ... Riporta msn.com

Dramma a Cene, spara alla moglie e la uccide. Poi si toglie la vita. L’allarme lanciato da uno dei figli - Omicidio-suicidio in provincia di Bergamo: la donna aveva 51 anni, il marito 55 anni. La tragedia nel primo pomeriggio di oggi nel piccolo centro della Valle Seriana ... Riporta ilgiorno.it