Marito e moglie Hanno superato la crisi e si sono sposati | il Sì a Roma per la coppia vip

La coppia, finalmente unita nel giorno più speciale, ha coronato il loro amore in un matrimonio da sogno nel cuore di Roma. Tra tradizione e intimità, hanno dimostrato che il vero amore supera ogni tempesta, scegliendo di condividere un momento così prezioso con pochi eletti. Una giornata memorabile che resterà impressa nei loro cuori e negli scatti rubati che raccontano l’emozione di due anime che hanno scelto di ricominciare insieme.

Nel cuore della Capitale, tra le antiche mura della basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio, si è celebrato ieri pomeriggio un matrimonio da favola che ha unito due giovani protagonisti del gossip e del mondo sportivo, lontani però dai riflettori per scelta. Una cerimonia elegante ma riservata, organizzata con cura per tenere lontani curiosi e paparazzi, che però non sono mancati a immortalare alcuni momenti chiave della giornata. La coppia è insieme da ormai tre anni, ma non ha mai cercato visibilità. Al contrario, ha attraversato anche una fase difficile, quando le voci su un presunto tradimento del calciatore con Angela Nasti avevano minacciato di compromettere tutto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it