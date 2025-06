Marisa Laurito direttore artistico del premio Oplontis

Marisa Laurito, iconica artista e donna di grande talento, assume il ruolo di direttore artistico della prima edizione del Premio Oplontis, un riconoscimento che celebra l’impegno civile, sociale e culturale. Un progetto ambizioso promosso dall’amministrazione di Torre Annunziata, volto a valorizzare figure di spicco che fanno la differenza nel nostro territorio. “Sono orgogliosa e onorata dell’incarico”, afferma Laurito, pronta a portare questa iniziativa a nuovi livelli di eccellenza culturale e umana.

Tempo di lettura: 2 minuti È Marisa Laurito il direttore artistico della prima edizione del premio Oplontis, riconoscimento istituito dall'amministrazione comunale di Torre Annunziata che sarà attribuito a quanti, nel corso dell'anno, si sono distinti per impegno civile, sociale e culturale. " Sono orgogliosa e onorata dell'incarico che mi è stato affidato – le prime parole di Marisa Laurito presenti in un comunicato diramato dal portavoce del sindaco Corrado Cuccurullo – Torre Annunziata ha dalle straordinarie potenzialità e il premio Oplontis punta a rilanciare l'immagine di una città ricca di storia, tradizioni e cultura.

