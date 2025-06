mario kart world niente modalità 200cc al lancio ma potrebbe arrivare in futuro

Al suo debutto, Mario Kart World conquista con un comparto grafico rivoluzionario e meccaniche innovative, offrendo ai fan un’esperienza di corsa senza precedenti. Pur mancando ancora la modalità 200cc, la speranza di vederla arrivare in futuro si intreccia con l’entusiasmo per questa nuova avventura. Dopo otto anni di attesa, il titolo si prepara a ridefinire il genere, lasciando tutti con il fiato sospeso: questa è solo l’inizio di una nuova era Nintendo.

Dopo otto anni di attesa, Mario Kart World è pronto a fare il suo debutto come titolo di punta per Nintendo Switch 2. Questo nuovo capitolo rappresenta molto più di un semplice aggiornamento: è stato ricostruito da zero per la nuova generazione, promettendo un’esperienza più ampia, profonda e moderna. Tuttavia, c’è un’assenza che non è passata inosservata: la modalità 200cc, la più veloce e tecnica tra le cilindrate della serie, non sarà disponibile al lancio. Una mancanza che ha fatto discutere, soprattutto tra i veterani in cerca di una sfida elevata fin da subito. Il produttore Kosuke Yabuki, intervistato da Rolling Stone, ha però lasciato uno spiraglio aperto: pur non potendo confermare nulla ufficialmente, ha riconosciuto l’interesse dei fan per modalità ad alta difficoltà, senza escludere che un’aggiunta del genere possa arrivare più avanti. 🔗 Leggi su Game-experience.it