Mario Cipollini sconcertato da Del Toro | “Ma scherziamo? Scene finte per attirare le telecamere”

Mario Cipollini non nasconde il suo stupore di fronte alle scene finte di Isaac Del Toro, che sembrano attirare le telecamere più che dimostrare autentico spirito sportivo. Sul Colle delle Finestre, la sconfitta di Yates ha acceso polemiche e riflessioni sulla vera essenza del campione. È un richiamo all’autenticità e all’orgoglio che sembra smarrito in alcune dinamiche moderne del ciclismo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Mario Cipollini ha criticato senza mezzi termini Isaac Del Toro, di fronte a quanto accaduto sul Colle delle Finestre dove ha perso tutto di fronte allo scatto di Simon Yates, senza opporre alcuna resistenza: "Dov'è l'orgoglio del campione?". Per poi condannare anche gli atteggiamenti visti al traguardo, insieme all'amico-rivale Pellizzari: "Se io perdo il Giro in quel modo, altro che abbracci. Ti azzanno come un pitbull". 🔗 Leggi su Fanpage.it

