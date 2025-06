Maria Grazia Pepe una palermitana alla Prefettura di Pisa

Maria Grazia Pepe, brillante palermitana di 37 anni, ha recentemente preso servizio come viceprefetto aggiunto a Pisa, portando con sé un ricco bagaglio di esperienze dalla Prefettura di Imperia. Dopo aver conseguito la maturità classica e la laurea in Giurisprudenza nel cuore di Palermo, si è distinta per dedizione e competenza. La sua nomina rappresenta un importante passo avanti nella collaborazione tra le istituzioni, aprendo nuove prospettive per il territorio pisano.

La palermitana Maria Grazia Pepe ha preso servizio come viceprefetto aggiunto a Pisa. E' proveniente dalla Prefettura di Imperia. Nata a Palermo 37 anni fa, dopo aver conseguito la maturità classica, ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza all'Università degli Studi della sua città.

