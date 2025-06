Maria Falcone dopo il ritorno in libertà di Brusca | “Dolore e amarezza ma è la legge che volle Giovanni”

Dopo il ritorno in libertà di Giovanni Brusca, la voce di Maria Falcone si leva con sincerità e coraggio. Tra dolore e amarezza, riconosce il ruolo della legge, ma la sua testimonianza rimane un monito potente sul prezzo della giustizia e sulla sofferenza che questa porta con sé. La speranza di un futuro migliore e più giusto si intreccia a queste parole, invitandoci a riflettere sul valore della memoria e della legalità. Continua a leggere

Le reazioni al ritorno in libertà dell'ex boss di Cosa Nostra, Giovanni Brusca. Maria Falcone: "Come cittadina e come sorella, non posso nascondere il dolore e la profonda amarezza, ma come donna delle Istituzioni sento anche il dovere di affermare con forza che questa è la legge".