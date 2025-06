Maria Esposito | “Con Mare Fuori ho guadagnato tanto per la mia età Voglio diventare imprenditrice”

Maria Esposito, protagonista di Mare Fuori, si apre nel podcast di Marcello Sacchetta a Camerino, svelando come il successo le abbia permesso di guadagnare in modo sorprendente per la sua giovane età. Con una passione ancora più grande, Maria sogna di diventare imprenditrice e di trasformare questa conquista in un’opportunità di crescita personale e professionale. Un incontro tra talento, determinazione e ambizioni che continuerà a ispirare. Continua a leggere.

Maria Esposito si racconta nel podcast di Marcello Sacchetta In Camerino. L'attrice ricorda il successo di Mare Fuori e rivela come gestisce il grande guadagno che ne è conseguito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

