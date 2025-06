Maria Denisa Vasile Frumuzache ha ucciso un’altra donna

Una vicenda agghiacciante scuote la città di Prato: Maria Denisa Vasile Frumuzache ha confessato di aver ucciso Denisa Maria Adas, una escort romena di 30 anni, dopo un grave ricatto. La tragica ricostruzione del movente e i dettagli dell’omicidio emergono dalle dichiarazioni rese davanti alle autorità, rvelando un dramma personale che ha portato a una fine fatale. Ma cosa ha spinto questa donna a compiere un gesto così estremo?

"Mi ha ricattato, e l'ho uccisa. Ho fatto tutto da solo". Davanti ai carabinieri e al procuratore pratese Luca Tescaroli, Vasile Frumuzache ha confessato l'omicidio della escort Denisa Maria Adas, la donna romena di 30 anni scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio da un residence di Prato dove accoglieva i suoi clienti su appuntamento. Il killer ha spiegato che Denisa gli avrebbe chiesto 10mila euro per non rivelare alla moglie la loro relazione; una richiesta che, secondo la sua versione, lo avrebbe portato ad agire con brutalità inaudita. Frumuzache, 32enne romeno, guardia giurata residente a Monsummano Terme (Pistoia), ha ammesso di averla strangolata, poi decapitata, e di aver trasportato il corpo in una valigia fino a una zona di campagna isolata, dove lo ha abbandonato tra le sterpaglie.