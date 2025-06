Maria Denisa Vasile Frumuzache avrebbe ucciso un’altra donna

Una tragica vicenda scuote Prato: Maria Denisa Vasile Frumuzache ha confessato di aver ucciso Denisa Maria Adas, escort romena scomparsa misteriosamente. La donna avrebbe ricattato la vittima chiedendole 10mila euro per mantenere il silenzio sulla loro relazione, portando a un drammatico epilogo. Un caso che mette in luce le oscure sfumature del ricatto e della violenza, lasciando aperte molte domande sulla ricerca di giustizia e verità.

“Mi ha ricattato, e l’ho uccisa. Ho fatto tutto da solo”. Davanti ai carabinieri e al procuratore pratese Luca Tescaroli, Vasile Frumuzache ha confessato l’omicidio della escort Denisa Maria Adas, la donna romena di 30 anni scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio da un residence di Prato dove accoglieva i suoi clienti su appuntamento. Il killer ha spiegato che Denisa gli avrebbe chiesto 10mila euro per non rivelare alla moglie la loro relazione; una richiesta che, secondo la sua versione, lo avrebbe portato ad agire con brutalità inaudita. Frumuzache, 32enne romeno, guardia giurata residente a Monsummano Terme (Pistoia), ha ammesso di averla strangolata, poi decapitata, e di aver trasportato il corpo in una valigia fino a una zona di campagna isolata, dove lo ha abbandonato tra le sterpaglie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it