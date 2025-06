Maria Denisa Adas uccisa il dramma della madre dopo la confessione del killer

Il dolore di una madre è insopportabile, specialmente quando il tragico destino di una figlia si svela drammaticamente. Maria Cristina Paun, devastata dalla perdita di Maria Denisa Adas, racconta il suo cuore spezzato e il senso di colpa per non aver potuto prevenirne la fine. La confessione del killer apre una ferita ancora più profonda in un caso che scuote l’intera comunità; ecco come si dipana questa tragica vicenda.

– «Lei mi diceva tutto! Perché non mi ha avvertita di quell’uomo che la seguiva?». Sono le parole disperate di Maria Cristina Paun, caduta a terra priva di sensi quando l’avvocata che la assiste le ha comunicato la morte della figlia, Maria Denisa Adas, 30 anni. È successo nell’appartamento di Torpignattara dove madre e figlia vivevano da anni. Denisa era l’unico sostegno economico della famiglia: pagava l’affitto, le bollette, persino le medicine di cui la madre, già fragile di salute, aveva quotidiano bisogno. Ora, oltre al dolore, resta la povertà. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Maria Denisa Adas uccisa, il dramma della madre dopo la confessione del killer

