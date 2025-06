Maria Denisa Adas è stato un femminicidio L' uomo fermato tradito da due errori | Pensava che del corpo non restasse niente

La tragica scomparsa di Maria Denisa Adas, giovane escort di 30 anni di origini romene scomparsa da Prato tra il 15 e il 16 maggio, ha sconvolto la città. La sua scomparsa non era casuale, ma un femminicidio avvenuto per errore dell’uomo fermato, convinto che del corpo non restasse traccia. Un epilogo drammatico che ci ricorda quanto sia fondamentale combattere contro ogni forma di violenza sulle donne.

Tragico epilogo per Denisa: ritrovato il corpo, fermato un connazionale