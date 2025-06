Mare Nostrum IV in concerto a Fiesole

Preparati a un evento indimenticabile: Mare Nostrum IV in concerto a Fiesole, un'esperienza musicale che unisce talenti straordinari come Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren. In occasione della 78ª edizione di Estate Fiesolana, questi maestri si esibiranno al Teatro Romano il 25 giugno alle ore 21.30, portando sul palco un’energia unica e un patrimonio sonoro senza tempo. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona musica.

Firenze, 5 giugno 2025 - Music Pool celebra i quarant’anni nell’ambito della 78° edizione di Estate Fiesolana: si tratta – viene spiegato in un comunicato stampa - della presentazione del nuovo capitolo di Mare Nostrum IV con Paolo Fresu che torna sul palco del Teatro Romano di Fiesole insieme a Richard Galliano e Jan Lundgren. L'evento si terrĂ il 25 giugno alle ore 21.30, al Teatro Romano. Fresu sarĂ alla tromba, Galliano alla fisarmonica e Lundgren al pianoforte.  Come si legge in una nota degli organizzarori “il progetto, nato dopo una jam session in Giappone, arriva cosĂŹ ad un nuovo capitolo dopo il debutto nel 2007: il trio, composto tra tre dei musicisti piĂš inclini al gusto per la melodia di tutta la scena jazz europea,  si muove attraverso una grande varietĂ di espressioni musicali. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Mare Nostrum IV in concerto a Fiesole

