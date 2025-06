Manuel Agnelli l’incredibile retroscena su X Factor | cosa avrebbe fatto Sky

Manuel Agnelli lascia X Factor con un'inaspettata decisione che scuote il mondo della musica e della TV. Dopo sei intense edizioni come giudice del talent di Sky, il frontman degli Afterhours ha scelto di puntare sulla sua vera passione: la musica. In un’intervista esclusiva, ha svelato il motivo del suo addio, rivelando anche cosa avrebbe fatto Sky in questa occasione. La sua priorità ora è tornare alla scena musicale italiana, pronti a scoprire i suoi nuovi progetti e il tour imminente.

Personaggi Tv. Manuel Agnelli dice addio a X Factor, e lo fa con una decisione che sorprende molti. Dopo sei edizioni come giudice del talent di Sky, il frontman degli Afterhours ha spiegato le motivazioni della sua scelta in un'intervista a La Stampa, rivelando di aver rifiutato un'offerta "incredibile". La priorità, ora, è tornare alla musica, con nuovi progetti, un tour e l'impegno concreto a favore della nuova scena alternativa italiana.

