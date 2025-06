Mantova Calcio | Continuità e Ambizione per un Futuro di Successi

Il Mantova Calcio si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, puntando sulla forza della continuità e sull’ambizione di crescere. La salvezza all’ultimo minuto ha rafforzato la determinazione del club, guidato dal presidente Filippo Piccoli, a costruire una squadra ancora più forte e coinvolgente, capace di riempire il “Martelli” e conquistare il cuore dei tifosi. Con maggiori risorse a disposizione, l’obiettivo è ambizioso: il futuro è adesso.

Dopo la salvezza conquistata all’ultimo minuto dell’ultima giornata, il Mantova guarda avanti e lo fa con uno spirito ben preciso. La linea guida, confermata dal presidente Filippo Piccoli, è della continuità e l’obiettivo è di migliorarsi: "Siamo ambiziosi, vogliamo costruire un Mantova più forte che possa riempire il “ Martelli “. Avremo anche un budget che ci consentirà di spendere di più, anche se questo non vuole dire automaticamente di poter lottare per i playoff, dobbiamo consolidarci". Un’operazione che potrà contare su due garanzie come il dt Christian Botturi e mister Davide Possanzini (nella foto): "Sarebbero potuti potuti andare in Serie A, ma hanno scelto di rimanere con noi perché sono persone vere e credono nella serietà del progetto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net