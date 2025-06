Manovre salvavita e defibrillatore E’ il progetto Sicurezza in Circolo

Scopri come diventare un vero protagonista della sicurezza e del pronto intervento con il progetto ‘Sicurezza in Circolo’. Impara le manovre salvavita, l’uso corretto del defibrillatore e le strategie per attivare il sistema di soccorso territoriale. Conoscere queste competenze significa fare la differenza in momenti cruciali. Unisciti a noi: insieme possiamo costruire una comunità più sicura e consapevole.

Conoscere meglio il funzionamento del sistema di soccorso territoriale, imparare le manovre salvavita e l’utilizzo dei defibrillatori (DAE), sapere quando e come chiamare i numeri di emergenza e, soprattutto, diffondere una cultura di fiducia e rispetto nei confronti del personale sanitario. Sono gli obiettivi del progetto ‘ Sicurezza in Circolo ’, promosso da Ausl Modena, Arci Modena e Ancescao Modena, in collaborazione di Croce Blu di Carpi e di Soliera, Croce Rossa Carpi, realtà presenti nella rete del sistema di emergenza territoriale 118 (Set118). Due gli appuntamenti a giugno: domani alle 17 al Centro Graziosi e mercoledì alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manovre salvavita e defibrillatore. E’ il progetto Sicurezza in Circolo

