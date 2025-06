Manifesto filorusso rimosso Il sindaco denuncia gli autori | Offeso l’onore di Mattarella

In un atto che ha acceso il dibattito pubblico, il sindaco di Modena ha denunciato gli autori di un manifesto filorusso rimosso dalla città, accusandoli di aver offeso l’onore di Mattarella e del sindaco stesso. Questa vicenda, nata dall’affissione di simboli e messaggi controversi, mette in luce le tensioni politiche e sociali attuali. La questione si concentra ora sulla tutela della dignità istituzionale e sul rispetto delle leggi, sottolineando come ogni forma di provocazione possa avere conseguenze legali significative.

Rimosso il manifesto filorusso che chiamava in causa il presidente della Repubblica e il sindaco Massimo Mezzetti ha denunciato gli autori per offesa all’onore al prestigio del Capo dello Stato, un reato punibile con una multa da 5mila a 30mila euro. Sono gli sviluppi della vicenda della affissioni spuntate in città e rivendicate dall’associazione Kairòs e dal Coordinamento modenese contro la guerra. In uno dei tre manifesti si leggeva: "La Russia non vuole invadere l’Europa. Fermate la corsa al riarmo. Mattarella non parla a nome del popolo italiano", facendo riferimento al paragone di Sergio Mattarella tra la Russia e il Terzo Reich. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manifesto filorusso rimosso . Il sindaco denuncia gli autori : "Offeso l’onore di Mattarella"

