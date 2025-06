Manduria per un futuro piu verde e più felice | il progetto della classe primaria II b porta uno dei premi nazionali Parmalat Le stagioni del benessere all’istituto Michele Greco

A Manduria, la classe II B dell’Istituto Michele Greco si distingue con un progetto premiato a livello nazionale, "Le stagioni in un magico brick". Un’opera artistica che celebra il benessere e la prevenzione, coinvolgendo tutta la comunità scolastica. Questa iniziativa, parte del progetto "Le stagioni del benessere" di Parmalat, segna un passo importante verso un futuro più verde e felice, dimostrando come l’educazione possa essere motore di cambiamento positivo.

Tarantini Time Quotidiano Con un capolavoro artistico e con mirabile sintesi e varietà di contenuti, gli alunni della classe II B hanno illustrato gli assi portanti del benessere e della prevenzione dell’elaborato “Le stagioni in un magico brick”. A festeggiare la classe e la scuola erano presenti genitori e nonni, il Dirigente Pietro Pulieri, le insegnanti e la coordinatrice del progetto Le stagioni del benessere promosso da Parmalat, Silac, che ha consegnato l’attestato di vincita. Nelle parole delle insegnanti e del Dirigente è stata evidenziata l’adesione della scuola Michele Greco ai percorsi di salute e benessere, sostenibilità e cura del proprio territorio e dei prodotti locali, la ricetta più potente per un futuro piu verde e piu felice. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Manduria, “per un futuro piu verde e più felice”: il progetto della classe primaria II b porta uno dei premi nazionali Parmalat Le stagioni del benessere all’istituto Michele Greco

