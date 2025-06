Mandello frana nella notte sulla provinciale Lariana al Moregallo | interrotta la Lecco-Bellagio

Una notte di paura a Mandello del Lario, dove una frana improvvisa ha interrotto la provinciale Lariana al Moregallo. Intorno alle 3, un'ampia colata di fango, sassi e detriti si √® abbattuta sulla strada, rendendo necessario l'intervento immediato dei vigili del fuoco. La sicurezza dei cittadini resta la priorit√†, mentre le autorit√† lavorano per ripristinare al pi√Ļ presto la viabilit√† e valutare i danni. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Mandello del Lario (Lecco), 5 giugno 2025 ‚Äď La Lecco-Bellagio √® chiusa per frana. Nella notte, intorno alle 3, si √® verificato uno smottamento nella zona dal Moregallo a Mandello del Lario, sulla sponda occidentale del ramo lecchese del lago di Como. Una colata di fango, sassi, tronchi e rami d'alberi e altri detriti si √® riversata sulla provinciale 583 Lariana, la provinciale Lecco-Bellagio. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco. Non sono rimasti convolti automobilisti n√© altri passanti.¬†¬† Dalla frana sul Naviglio a Paderno √® passato un anno, ‚Äúma non √® stato rimosso nemmeno un sasso‚ÄĚ Le conseguenze¬†. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it