Mandato Interpol su di lui E lo scrittore algerino rifiuta La Milanesiana

Un'ombra si staglia sullo scrittore algerino Kamel Daoud, coinvolto in un mandato d'arresto internazionale emesso dall'Interpol. La sua decisione di rifiutare la partecipazione alla Milano Book Fair solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sui rischi legati all’instabilità politica. Mentre il mondo letterario attende di capire le sorti di Daoud, la tensione tra diritto e libertà si fa sempre più palpabile, lasciandoci riflettere sul prezzo del coraggio di scrivere.

Un tribunale algerino ha fatto spiccare un mandato d'arresto internazionale per Kamel Daoud: se si spostasse da dove si trova in questo momento rischierebbe l'estradizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mandato Interpol su di lui. E lo scrittore algerino rifiuta La Milanesiana

