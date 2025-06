Manchester City si chiude su Reijnder

Manchester City si prepara a chiudere l'affare Reijnders, con le voci di mercato che si infittiscono. L'estate dei Citizens si aprirà con il trasferimento del centrocampista dell’AC Milan, segnando un'importante svolta nella strategia di rinforzo. Con una commissione da oltre 46 milioni di sterline già concordata, il futuro di Reijnders nel City sembra sempre più vicino: un colpo che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

2025-06-04 10:31:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’estate del reclutamento estivo di Manchester City inizierà con la firma del centrocampista Tijjani Reijnders dell’AC Milan. City e Milano sono segnalati, tramite David Ornstein e Fabrizio Romano, per aver concordato una commissione di £ 46,3 milioni per il Paesi Bassi Internazionale con il giocatore che negoziava con successo anche un accordo di cinque anni presso l’Etihad. Il 26enne ha firmato un’estensione del contratto di cinque anni a Milano a marzo, ma ora è pronto a partire da San Siro mentre Pep Guardiola continua a rimodellare il suo centrocampo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il #Milan saluta #Reijnders: incasserà 57 milioni di parte fissa più 13 di eventuali bonus dalla cessione dell'olandese che va al Manchester City. E' il tesoretto che serve per arrivare a #Rabiot e #Guendouzi, uomini scelti per rinforzare il centrocampo di #Allegri Tweet live su X

potrebbe approdare in un altro top club Il portierone italiano è sulla lista di Guardiola qualora Ederson non dovesse trovare un accordo con il Manchester City #calciomercato #DAZN Tweet live su X

